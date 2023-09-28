Naz Arıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Naz Arıcı hayatı ve biyografisi!

Milli sporcu olan Naz Arıcı'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Başarılı sporcunun hayatı ise araştırılıyor. Gündemde yer alan isim hakkında merak edilenler Naz Arıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları ile araştırıldı. Naz Arıcı hayatı ve biyografisi!

NAZ ARICI KİMDİR?

Naz Arıcı, 29 Temmuz 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Arıcı'nın asıl mesleği, elektrik-elektronik mühendisliğidir. 2011 senesinde buz patenine başlamıştır. Bununla birlikte, antrenörlerden dersler aldı ve bu alanda ilerdi.

2015 senesinde Uluslararası Buz Pateni Federasyonunun (ISU) Almanya'da düzenlediği dünya şampiyonası niteliğindeki ISU Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'na; Amerika, Rusya, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Kanada, Norveç, Finlandiya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Meksika, Estonya'dan katılan 35 sporcu arasından şampiyon oldu. Türkiye'de yetişkinler kategorisinin açılmasını sağlamıştır.

2016 senesinde ISU'nun Almanya ve Kanada'da düzenlediği iki yarışmada da birinci olmuştur. 2017 senesinde ISU'nun Almanya'da düzenlediği aynı yarışmada rekor puanla birinciliği hak etti. 2018 yılında ISU'nun yine Kanada'da düzenlediği aynı şampiyonada ikincilik aldı ve 2019 yılında Slovenya'da düzenlenen uluslararası yarışmada bir altın ve bir gümüş madalya sahibi olmuştur. Bşarılarına bir yenisini daha ekleyerek, 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştur.

Antrenörü Timuçin Özbükücü başta olmak üzere takım arkadaşları ve bu pateni camiasının tabiriyle "Altın Kuğu" isimiyle anılır.