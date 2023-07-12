NATO Zirvesi kaç gün süreceği araştırılan konular arasında yer alıyor. NATO Liderler Zirvesi ne zaman bitecek merak konusu oldu. Peki, NATO zirvesi kaç gün sürecek? NATO Liderler Zirvesi bitti mi? İşte detaylar...

NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bir araya geldiği, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısı 2. gününde sürüyor. NATO Liderler Zirvesi ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi ardından bildiri yayımlandı. NATO zirvesi kaç gün sürecek merak konusu oldu. Peki, NATO zirvesi kaç gün sürecek? NATO Liderler Zirvesi bitti mi? Detaylar haberimizde...

NATO ZİRVESİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bir araya geldiği, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısı 2. gününde sürüyor. Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katılıyor. Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil ediliyor.

NATO LİDERLER ZİRVESİ AÇIKLAMALARI NELER?

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği NATO'nun Vilnius Zirvesi Bildirisi yayımlandı. Bildiride Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesine atıfta bulunularak, "İsveç'i ittifakın tam üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.