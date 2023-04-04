Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti. Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından NATO ülkeleri merak konusu oldu. Peki, Nato ülkeleri hangileri? Nato'ya hangi ülkeler üye? İşte detaylar...

Stoltenberg'den Türkiye'ye mesaj niteliğinde sözler: İsveç'i de en kısa sürede NATO'ya üye yapacağız

Rusya-Ukrayna savaşı üzerine İsveç'le beraber NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya, Türkiye'nin onay belgesini ABD'ye teslim etmesiyle birlikte resmen NATO'ya katıldı. Finlandiya, 31. ülke olarak NATO'da yer almasının ardından NATO ülkeleri araştırılmaya başlandı. Gündeme gelen haber sonrasında NATO ülkeleri merak konusu oldu. Peki, Nato ülkeleri hangileri? Nato'ya hangi ülkeler üye? Detaylar haberimizde...

NATO ÜLKELERİ HANGİLERİ?

4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 19 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır. NATO üyeleri sırasıyla şu şekildedir:

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLE?İK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAG (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

FİNLANDİYA