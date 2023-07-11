NATO Zirvesi'nde konuşan Zelenski'den dünyaya mesaj! Olumlu konuşsa da bir "ama"sı var

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, bugün gerçekleşti. İki gün süren zirvede çok kritik konu başlıkları ele alındı. Kullanıcılar tarafından NATO toplantısı bitti mi sorusu araştırılmaktadır. NATO Liderler Zirvesi ne zaman bitecek merak konusu oldu. Peki, NATO toplantısı bitti mi? 11 Temmuz NATO Liderler Zirvesi kararları neler? Detaylar haberimizde...

NATO TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

2 gün süren Nato Liderler Zirvesi sona erdi. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlere akşam yemeği verdi. Yemeğe eşi Emine Erdoğan'la birlikte katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nauseda ve eşi Diana Nausediene karşıladı. Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen resepsiyona devlet başkanları eşleriyle birlikte katıldı.

NATO LİDERLER ZİRVESİ KARARLARI NELER?

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği NATO'nun Vilnius Zirvesi Bildirisi yayımlandı. Bildiride Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesine atıfta bulunularak, "İsveç'i ittifakın tam üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." denildi. NATO bildirisinde Karadeniz'de güvenlik, emniyet, istikrar ve seyrüsefer özgürlüğünü sürdürmeyi amaçlayan bölgesel çabalara Montrö Boğazlar Sözleşmesi yoluyla verilen desteğin altı çizildi. Bildiride, Karadeniz'de gelişmelerin takip edileceği, durumsal farkındalığın artırılacağı vurgulandı. NATO ile Rusya ilişkilerine yönelik değerlendirmelerin de yer aldığı bildiride, riski minimize etmek, gerginliği azaltmak ve şeffaflığı artırmak için Moskova'yla iletişim kanallarının açık tutulacağı bildirildi.