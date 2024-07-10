NATO liderler zirvesi ne zaman yapılacak? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedir? NATO kelimesinin açılımı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak, ardından NATO Atlantik Konseyi Devlet/Hükümet Başkanları Oturumu'na iştirak edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Peki, NATO liderler zirvesi ne zaman yapılacak? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedir? NATO kelimesinin açılımı nedir?

NATO LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

NATO ülkeleri, 75. yıl anma etkinliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. NATO Zirvesi'ne katılacak ülkelerin liderleri Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda önce toplu fotoğraf çektirdi.

NATO KELİMESİNİN AÇILIMI NEDİR?

NATO (North Atlantic Treaty Organization - Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) liderler zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin bir araya geldiği ve önemli stratejik, siyasi ve askeri konuların görüşüldüğü bir toplantıdır.