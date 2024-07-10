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NATO liderler zirvesi ne zaman yapılacak? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedir? NATO kelimesinin açılımı nedir?

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu zirve, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya gelerek uluslararası güvenlik konularını tartıştığı bir toplantıdır. NATO'nun açılımı ise Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'dür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak, ardından NATO Atlantik Konseyi Devlet/Hükümet Başkanları Oturumu'na iştirak edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Peki, NATO liderler zirvesi ne zaman yapılacak? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedir? NATO kelimesinin açılımı nedir?

NATO LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

NATO ülkeleri, 75. yıl anma etkinliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. NATO Zirvesi'ne katılacak ülkelerin liderleri Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda önce toplu fotoğraf çektirdi.

NATO Liderler Zirvesi Ne Zaman Yapılacak?

NATO KELİMESİNİN AÇILIMI NEDİR?

NATO (North Atlantic Treaty Organization - Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) liderler zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin bir araya geldiği ve önemli stratejik, siyasi ve askeri konuların görüşüldüğü bir toplantıdır.

NATO Liderler Zirvesi Ne Zaman Yapılacak?

NATO Liderler Zirvesi Ne Zaman Yapılacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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