YAŞ kararları kapsamında Türkiye'nin ilk kadın amirali unvanını alan Gökçen Fırat için NATO'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. NATO Medya Merkezi, İngiltere'deki NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nda Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı görevini de yürüten Fırat için dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, NATO Gökçen Fırat için ne dedi? NATO Gökçen Fırat açıklaması! İşte detaylar…

NATO, Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İngiltere'deki Northwood Üssü'nde de görev yapan ve Türkiye'de bir üst rütbeye terfi eden ilk kadın albay olan Gökçen Fırat'la ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, NATO Gökçen Fırat için ne dedi? NATO Gökçen Fırat açıklaması! İşte detaylar…

NATO GÖKÇEN FIRAT İÇİN NE DEDİ?

NATO, Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İngiltere'deki Northwood Üssü'nde görev yapan ve Türkiye'de bir üst rütbeye terfi eden ilk kadın albay olan Gökçen Fırat'la ilgili, "Konumu, ittifakın deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir." açıklaması yaptı. Fırat'ın kritik bir görevde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Konumu, dört NATO daimi deniz kuvvetlerinin çok uluslu büyük görevlere katılımı da dahil olmak üzere ittifak çapındaki deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir." değerlendirmesi yapıldı.

NATO GÖKÇEN FIRAT AÇIKLAMASI!

Tuğamiral Fırat'ın MARCOM görevi öncesi Norveç'teki NATO Müşterek Harp Merkezi'nde de görev yaptığı belirtilen açıklamada Fırat'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Fırat, amirallik görevinin bir denizci için en yüksek rütbe olduğunu belirterek bu noktaya ulaşmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Her görevin deneyimini artırmak ve vizyonunu geliştirmek için bir fırsat olduğunu kaydeden Fırat, "Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bir geminin ilk kadın komutanı olarak atanmam beni cesaretlendirdi ve hedeflerime ulaşma konusunda vizyonumu keskinleştirdi." ifadelerini kullandı.

Fırat ayrıca, "Milletimize ve ordumuza şeref, özveri ve sadakatle en üst düzeyde hizmet edecek kadın amiral ve generallerimizin sayısının artacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TSK'NIN İLK KADIN AMİRALİ

YAŞ kararları kapsamında bu sene ilk defa Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir kadın albay bir üst rütbeye terfi ettirilmiş, Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Fırat tuğamiralliğe yükseltilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir ilke imza atılmıştı.

Deniz Harp Okulundan 1998'de mezun olan Fırat, 1998-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli birliklerinde görev yapmış, TCG Yavuz fırkateyninde Sualtı Silahları Subaylığı ve Denizaltı Savunma Harbi Subaylığı görevlerini yürütmüştü.

Fırat, 2003-2005 yıllarında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'de Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı olarak görev almıştı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargahlarında da çeşitli görevleri üstlenen Fırat, Norveç'teki Müşterek Harp Merkezi'nin ardından geçen sene İngiltere'deki görevine başlamıştı.

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

Gökçen Fırat, 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türkiye cumhuriyet tarihinin ilk kadın amiralidir. 1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu. TCG Yavuz fırkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığında karargâh görevlerinde bulundu. Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde ve İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığında görev yaptı. 2019 yılında Deniz Harp Enstitüsünde kurmay subaylık eğitimini tamamladı ve deniz kurmay albay rütbesine terfi etti. 2023 yılında tuğamiral rütbesine terfi etti. Fırat, son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı.