NATO'da veto yetkisi olan ülkeler! Hangi ülkeler NATO üyesi? İşte NATO üyesi ülkeler! - Haberler

NATO veto yetkisi olan ülkeler gündemin ana konusu oldu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu üzerine hangi ülkelerde NATO veto yetkisi olduğu merak ediliyor. İşte NATO'da veto yetkisi olan ülkeler! Hangi ülkeler NATO üyesi? İşte NATO üyesi ülkeler haberimizde...

NATO'DA VETO YETKİSİ OLAN ÜLKELER!

Üye ülkeler her gün çok çeşitli seviyelerde ve alanlarda güvenlik sorunlarına ilişkin istişareler yapmakta ve kararlar almaktadır.

NATO kararı" 30 üye ülkeden her birinin müşterek şekilde aldığı kararının neticesidir. Tüm kararlar oy birliğiyle alınmaktadır.

Kurulduğu tarihte 12 üyesi olan NATO'da günümüzde 30 ülke bulunmakta ve NATO üyeliği " Nato Antlaşması'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine" açıktır. Bir ülkenin NATO üyesi olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin de oybirliği ile üyeliği onaylaması gerekir.

Her gün yüzlerce resmi görevli (sivil veya askeri uzman olarak) gerektiğinde ulusal delegasyonlarla ve NATO genel merkezi çalışanlarıyla iş birliği halinde bilgi alışverişinde bulunmak, düşüncelerini paylaşmak ve kararların hazırlanmasına yardım etmek üzere NATO genel merkezine gelmektedir.

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLE?İK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAG (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

NATO NEDİR?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır. Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır.

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