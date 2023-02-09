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Nasuh Mahruki, dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Nasuh Mahruki kimdir ve Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. AKUT'un kurucu üyesi olan Nasuh Mahruki biyografisi araştırılıyor. Nasuh Mahruki kimdir ve Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli gündeme geliyor. Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Nasuh Mahruki biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NASUH MAHRUKİ KİMDİR ?

21 Mayıs 1968 İstanbul doğumludur. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Dağcılık dışında mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken sporuyla ilgilenmektedir.

1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını aldı.1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldu.

1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. sporcu ve en genci oldu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. En önemlileri, Oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıdır. 15 yıl aradan sonra bir kez daha Everest Dağı'na tırmandı.

Liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir. Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersi vermiştir.

Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır ve çeşitli televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.

AKUT'un kurucu üyesidir ve halen yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir.

Nasuh Mahruki, Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlendi.