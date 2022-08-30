Cüneyt Akman bugün Twitter hesabından bir zamanların ünlü borsacısı Nasrullah Ayan'ın kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Ardından Nasrullah Ayan'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Nasrullah Ayan kimdir? Nasrullah Ayan kaç yaşında, nereli? Nasrullah Ayan hayatı ve biyografisi nedir?

Bir zamanların Borsa Kralı olarak tanınan Nasrullah Ayan'ın kalp krizi geçirdi. Peki, Nasrullah Ayan kimdir? Nasrullah Ayan kaç yaşında, nereli? Nasrullah Ayan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NASRULLAH AYAN KİMDİR?

Nasrullah Ayan, 1958 yılında Mardin'de doğdu. 1958 yılında bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin'deki işinde çalışmaya başladı. 1978 yılında, aile şirketinin İzmir'de açılan ofisinin başına geçti.

1980 yılında İsviçre'ye, 1982'de de Singapur'a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987 yılında, Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.'yi İsviçre'deki yatırımcılarla birlikte kurdu. 1992'de Tam Sigorta'yı, Hürriyet Grubu'ndan satın aldı. 1993'te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.'nin yönetimini elegeçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı. Tüm şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre'de eğitim gördü. İsviçre'deki bankasının başına, ABD'de bulunan kuzeni Yunus Uca'yı getirdi.

Nasrullah Ayan, 2017 yılında Borsa Kralı adında da bir kitap kaleme almıştır.

NASRULLAH AYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cüneyt Akman, 64 yaşındaki Nasrullah Ayan'ın kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.