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Nasrallah kimdir? Nasrallah hangi ülkenin, örgütün lideridir? Hizbullah Lider Nasrallah kimdir?

Nasrallah kimdir? Nasrallah hangi ülkenin, örgütün lideridir? Hizbullah Lider Nasrallah kimdir?
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Hasan Nasrallah Lübnan'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteridir. Peki, Nasrallah kimdir? Nasrallah hangi ülkenin, örgütün lideridir?

Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'ta başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burç Hamud'da doğdu. 1975 yılında Lübnan İç Savaşı sırasında ailesinin memleketi olan Güney Lübnan'daki El Bazuriye köyüne kaçtı.Peki, Nasrallah hangi ülkenin, örgütün lideridir? Hizbullah Lider Nasrallah kimdir?

NASRALLAH KİMDİR?

Doğum : 31 Ağustos 1960 ( yaşında), Burç Hamud, Lübnan

Hasan Nasrallah Lübnan'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteridir.

Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'ta başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burç Hamud'da doğdu. 1975 yılında Lübnan İç Savaşı sırasında ailesinin memleketi olan Güney Lübnan'daki El Bazuriye köyüne kaçtı. Orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı. Irak'ta Şiî eğitimi gördü. Daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musavi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü. 1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı ve hayatını İsrail'i Lübnan'dan atma amacına adadı. 1992 yılında Abbas Musavi'nin İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

14 Temmuz 2006 tarihinde 2006 Lübnan Savaşı sırasında Hasan Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Hasan Nasrallah, sağ olarak kurtulmayı başardı.

2006 Lübnan Savaşı, Nasrallah'a büyük prestij kazandırdı. 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Ortadoğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.

Hizbullah'ın 2006 yılında envanterinin 33 bin roket ve füzeden oluştuğu tahmin edilirken, şimdi bu rakamın 150 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Savaş sonrası Hizbullah, Lübnan'da etkisini daha da genişleterek sivil halkın desteğini kazandı, iyice güncel siyasette yer almayı başardı. Kurulan hükûmetlere bakanlar gönderdi, seçilen devlet başkanlarıyla, başbakanlarla ile iyi ilişkiler kurdu.

Önceki Lübnan Devlet Başkanları Emil Lahud ve Mişel Avn, Hizbullah'ın sıkı birer müttefikleri ve destekçisiydiler.

2011'den sonra Hizbullah, Suriye İç Savaşı'nda İran ile beraber Şam Hükûmetinin en koyu müttefiklerinden oldu.

Savaş sırasında Hizbullah, üyelerini Şam Hükûmeti için savaşmaya Suriye'ye gönderdi, bu mensuplarının savaş deneyimini arttırmalarını, diğer yandan da, Suriye'ye gelen Rus ordusunun planlama stratejisini öğrenmelerini sağladı.

Nasrallah kimdir? Nasrallah hangi ülkenin, örgütün lideridir? Hizbullah Lider Nasrallah kimdir?Nasrallah

Nasrallah'ın Hizbullah'ı, Suriye'deki savaşta oynadığı rol nedeniyle Lübnan topraklarındaki Sünni gruplarla da çatıştı.

Suriye İç Savaşı sonrası ayrıca Hizbullah, Yemen ve Irak'taki İran yanlısı güçlere de eğitimler verdi.

13 Eylül 1997 günü oğlu Hadi Nasrallah, İsrail güçlerince öldürüldü.

Oğlunun ölümünden sonra Nasrallah şöyle dedi;

"İsrail, oğlumu öldürmekle zafer kazandığını sanıyor. Onlar, Genel Sekreterin oğlunu öldürmediler. Hadi onlara gitti, onlar Hadi'ye gelmedi. Hadi, kendi iradesi, ayakları ve silahıyla gitti. Temel fark buradadır. Hadi'nin öldürülmesi, düşman için zafer değildir, zafer olduğu da kabul edilemez. Bu, Hizbullah'ın zaferidir. Bu, Lübnan'daki direnişin zaferidir. Biz, direniş yolundaydık, direniş yolundayız ve kıyamete kadar da direniş yolunda kalmaya devam edeceğiz! Şehid oğlum Hadi, bu yolu kendi iradesiyle seçti. Dosta düşmana, hiç kimsenin "bu genç babası olan Genel Sekreterin baskısı ile cihada gitti" şeklinde düşünmemesini istediğimi söylüyorum. Çünkü halen mücadele hattında olan bu gençler, cihad yolunu kendi iradeleriye seçti.."

Gençlik dönemlerinde, Lübnanlı ünlü şarkıcı Haifa Wehbe ile bir ilişkisinin olduğu dillendirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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