Birçok kişide görülen nasır rahatsızlığı nasıl tedavi edildiği ve ayak nasır tedavisi nasıl geçer soruları sıklıkla araştırılıyor. Yaşam kalitesini olumsuz anlamda etkileyen nasırlar nasıl yok edilir merak ediliyor. Nasır tedavisi nasıl yapılır ve ayak nasır tedavisi nasıl geçer sorularına yanıt aranıyor. Peki, Nasır tedavisi nasıl yapılır? Ayak nasır tedavisi nasıl geçer? Nasırlar nasıl yok edilir?

Nasır, sürekli baskıya maruz kalan yüzeylerin kendini korumaya almak için üstteki deriyi kalınlaşmasına denir. Nasır tedavisi nasıl yapılır ve ayak nasır tedavisi nasıl geçer merak ediliyor. Nasırlar nasıl yok edilir ve nasır evde tedavi edilir mi sorularına yanıt aranıyor. Nasır tedavisi nasıl yapılır? Ayak nasır tedavisi nasıl geçer? Nasırlar nasıl yok edilir? Detaylar haberimizdedir…

NASIR TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Nasır tedavi, nasır bantları, kremler, dondurma ve nasırın mekanik olarak çıkarılması gibi tedavi yöntemleri bulunuyor. Nasır bantları nasırın büyüklüğüne göre tercih edilebilir. Bantın içeriğindeki ilaçla nasırın yumuşayıp soyulması sağlar.Piyasada çok çeşitli ve kullanım süreleri birbirinden farklı nasır bantları bulunuyor. En uygun bandı seçmek için mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

AYAK NASIR TEDAVİSİ NASIL GEÇER?

Ayak nasır tedavisi için, kremlerinin ise sertleşmiş bölgeyi yumuşatma ve soyma özelliği bulunuyor. Çok ilerlemiş vakalarda ise nasırın alınması gerekebilir. Çok kalınlaşmış ve sertleşmiş nasırların tedavisinde önce o bölge çeşitli kremler ve ilaçlarla 7-10 gün boyunca yumuşatılır. Daha sonrasında nasır yumuşayan bölgeden alınarak temizlenmesi mümkün.

NASIRLAR NASIL YOK EDİLİR?

Nasır nasıl yok edilir, ayakta bulunan nasırlara en iyi gelecek şey uygun ayakkabı giymektir. Tam ayak ölçüsünde, ayağı vurmayan, belirgin noktalara baskı uygulamayan ayakkabılar seçilmesi erekiyor. Sivri burunlu, parmakların rahat edemeyeceği kadar sıkışık, basıncı eşit dağıtamayacak kadar yüksek ayakkabılar nasır oluşumuna sebep olabilirler. Kalın botlar, iş ayakkabıları ayakları terletip hassaslaştırılır ve ayakkabının formu nedeniyle ayakta nasır oluşumu başlayabilir.

NASIR NEDEN OLUR?