Nasipse Olur nerede çekiliyor? Nasipse Olur konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Olur ne zaman çıktı? - Haberler

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Nasipse Olur nerede çekiliyor? Nasipse Olur konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Olur ne zaman çıktı?

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Nasipse Olur nerede çekiliyor? Nasipse Olur konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Olur ne zaman çıktı?

Bugün Show TV'de ekranlara gelen Nasipse Olur filmi hakkında izleyiciler, Nasipse Olur nerede çekiliyor? Nasipse Olur konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Olur ne zaman çıktı? merak etti. Peki, Nasipse Olur filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? İşte detaylar...

Nasipse Olur, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı, başrollerini Burak Sevinç, Algı Eke ve Nur Sürer'in paylaştığı, 14 Şubat 2020'de vizyona giren Türk sinema filmi. Nasipse Olur nerede çekiliyor? Nasipse Olur konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Olur ne zaman çıktı?

Nasipse Olur filmi Sinop'un Boyabat ilçesinde çekildi.

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. "Boyabatlı'nın umudunun bittiği yerde inadı başlar" derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, 'Ya nasip' diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer'in imdadına hızır gibi yetişir.

Film, 14 Şubat 2020'de vizyona girmiştir.

Burak Sevinç - Gökhan Hancıoğlu

Algı Eke - Günfer Öztürk

Nur Sürer - Neriman Hancıoğlu

Zeyno Eracar - Rukiye Öztürk

Erdem Baş - Nihat

Ünal Yeter - Ender

Barış Başar - Taksici Tayfun

Hakan Bulut - Rıza

Yeşim Dalgıçer - Gül Öztürk

Selahattin Taşdöğen - Hamdi

Kıvanç Baran Arslan - Kalfa Mustafa

Eylem Sezgin - Sevim Hancıoğlu

Derya Şen - Ayten

Aşkım Kapışmak - Pastahaneci

Sefa Yıldırım

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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