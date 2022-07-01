Nasipse Olur nerede çekiliyor? Nasipse Olur konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Olur ne zaman çıktı?
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Bugün Show TV'de ekranlara gelen Nasipse Olur filmi hakkında izleyiciler, Nasipse Olur nerede çekiliyor? Nasipse Olur konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Olur ne zaman çıktı? merak etti. Peki, Nasipse Olur filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? İşte detaylar...
Nasipse Olur, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı, başrollerini Burak Sevinç, Algı Eke ve Nur Sürer'in paylaştığı, 14 Şubat 2020'de vizyona giren Türk sinema filmi. Nasipse Olur nerede çekiliyor? Nasipse Olur konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Olur ne zaman çıktı?
Nasipse Olur filmi Sinop'un Boyabat ilçesinde çekildi.
Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. "Boyabatlı'nın umudunun bittiği yerde inadı başlar" derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, 'Ya nasip' diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer'in imdadına hızır gibi yetişir.
Film, 14 Şubat 2020'de vizyona girmiştir.
Burak Sevinç - Gökhan Hancıoğlu
Algı Eke - Günfer Öztürk
Nur Sürer - Neriman Hancıoğlu
Zeyno Eracar - Rukiye Öztürk
Erdem Baş - Nihat
Ünal Yeter - Ender
Barış Başar - Taksici Tayfun
Hakan Bulut - Rıza
Yeşim Dalgıçer - Gül Öztürk
Selahattin Taşdöğen - Hamdi
Kıvanç Baran Arslan - Kalfa Mustafa
Eylem Sezgin - Sevim Hancıoğlu
Derya Şen - Ayten
Aşkım Kapışmak - Pastahaneci
Sefa Yıldırım