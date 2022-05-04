nasipse olur ne zaman çekildiNasipse olur filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği, Burak Sevinç, Algı Eke ve Nur Sürer'in başrolünde yer aldığı romantik komedi filmi olan Nasipse Olur'un nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Nasipse olur nerede ve ne zaman çekildi? Nasipse olur oyuncuları kimler? Nasipse olur konusu!
2020 yılında vizyona giren romantik komedi filmi Nasipse Olur, televizyonlarda da yayınlanmaya başladı. IMDb'den 5,2/10 puan alan Nasipse Olur nerede ve ne zaman çekildi? Nasipse Olur konusu ne? Nasipse olur oyuncuları!
Romantik Komedi türündeki Türk sinema filmi Nasipse Olur, 14 Şubat 2020 tarihinde sinemalarda vizyona girdi.
Selahattin Sancaklı'nın yönetmen koltuğunda yer aldığı, başrollerini Burak Sevinç, Algı Eke ve Nur Sürer'in paylaştığı Nasipse Olur filmi, Sinop'un Boyabat ilçesinde çekildi.
Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.
- Burak Sevinç
- Algı Eke
- Zeyno Eracar
- Nur Sürer
- Ünal Yeter
- Erdem Baş
- Hakan Bulut
- Barış Başar
- Selahattin Taşdöğen
- Yeşim Dalgıçer
- Eylem Sezgin
- Sefa Yıldırım
- Kıvanç Baran Arslan
- Aşkım Kapışmak
- Derya Şen