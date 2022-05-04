nasipse olur ne zaman çekildiNasipse olur filmi nerede ve ne zaman çekildi?

2020 yılında vizyona giren romantik komedi filmi Nasipse Olur, televizyonlarda da yayınlanmaya başladı. IMDb'den 5,2/10 puan alan Nasipse Olur nerede ve ne zaman çekildi? Nasipse Olur konusu ne? Nasipse olur oyuncuları!

NASİPSE OLUR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Romantik Komedi türündeki Türk sinema filmi Nasipse Olur, 14 Şubat 2020 tarihinde sinemalarda vizyona girdi.

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Selahattin Sancaklı'nın yönetmen koltuğunda yer aldığı, başrollerini Burak Sevinç, Algı Eke ve Nur Sürer'in paylaştığı Nasipse Olur filmi, Sinop'un Boyabat ilçesinde çekildi.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU

Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

NASİPSE OLUR OYUNCULARI

Burak Sevinç

Algı Eke

Zeyno Eracar

Nur Sürer

Ünal Yeter

Erdem Baş

Hakan Bulut

Barış Başar

Selahattin Taşdöğen

Yeşim Dalgıçer

Eylem Sezgin

Sefa Yıldırım

Kıvanç Baran Arslan

Aşkım Kapışmak

Derya Şen

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