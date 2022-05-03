Nasipse Adayız nerede çekildi? Nasipse Adayız konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Adayız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Bu hafta bayram dolayısıyla TV kanallarında genellikle yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Yayınlanan filmlerden birisi de Nasipse Adayız oldu. Film başlamadan önce izleyiciler tarafından, Nasipse Adayız nerede çekildi? Nasipse Adayız konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Adayız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak edildi. İşte detaylar...
Nasipse Adayız filminin detaylarını öğrenmek isteyen seyirciler, Nasipse Adayız nerede çekildi? Nasipse Adayız konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Adayız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? araştırması yapıyor. Ayrıntılar yazımızda...
Nasipse Adayız filmi bugün 3 Mayıs Salı günü saat 22:30 'da Show TV'de ekranlara gelecek.
İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in bir günde geçen traji-komik hikâyesi.
Başkan adayı olmak için çalışmalarına devam eden Kemal, Bir Numara'nın adaylığını anons edeceği geceye heyecanla hazırlanmaktadır. Eski eşi dahil Kemal'in etrafındaki herkes bu delice koşturmaya şahit olur. Bir Numara'nın gözüne girip aday olabilmek için her yolu deneyen Kemal, adaylığının açıklanacağı önemli gecede beklenmedik olaylarla karşılaşacaktır.
Film, bir adayın gözünden, siyasetin farklı yüzünü, yapılan pazarlıkları, politik stratejileri ve insanın karanlık yüzünü gerçekçi bir üslûpla anlatıyor.
Dizinin konusu İstanbul'da geçmektedir. Dizinin İstanbul'un semtlerinde çekildiği düşünülüyor.
Nasipse Adayız, 2020 yapımı film. 27. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü almıştır. Yönetmen Ercan Kesal, bu filmdeki çalışması ile İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülü kazanmıştır.
Ercan Kesal
Selin Yeninci
İnanç Konukçu
Muttalip Müjdeci
Nazan Kesal
Valeriu Andriuta