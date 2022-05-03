Nasipse Adayız filminin detaylarını öğrenmek isteyen seyirciler, Nasipse Adayız nerede çekildi? Nasipse Adayız konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Adayız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? araştırması yapıyor. Ayrıntılar yazımızda...

NASİPSE ADAYIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nasipse Adayız filmi bugün 3 Mayıs Salı günü saat 22:30 'da Show TV'de ekranlara gelecek.

NASİPSE ADAYIZ KONUSU NE?

İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in bir günde geçen traji-komik hikâyesi.

Başkan adayı olmak için çalışmalarına devam eden Kemal, Bir Numara'nın adaylığını anons edeceği geceye heyecanla hazırlanmaktadır. Eski eşi dahil Kemal'in etrafındaki herkes bu delice koşturmaya şahit olur. Bir Numara'nın gözüne girip aday olabilmek için her yolu deneyen Kemal, adaylığının açıklanacağı önemli gecede beklenmedik olaylarla karşılaşacaktır.

Film, bir adayın gözünden, siyasetin farklı yüzünü, yapılan pazarlıkları, politik stratejileri ve insanın karanlık yüzünü gerçekçi bir üslûpla anlatıyor.

NASİPSE ADAYIZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin konusu İstanbul'da geçmektedir. Dizinin İstanbul'un semtlerinde çekildiği düşünülüyor.

NASİPSE ADAYIZ NE ZAMAN ÇIKTI?

Nasipse Adayız, 2020 yapımı film. 27. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü almıştır. Yönetmen Ercan Kesal, bu filmdeki çalışması ile İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülü kazanmıştır.

NASİPSE ADAYIZ OYUNCULARI KİMLER?

Ercan Kesal

Selin Yeninci

İnanç Konukçu

Muttalip Müjdeci

Nazan Kesal

Valeriu Andriuta

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