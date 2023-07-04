Nasıl kilo alınır? Sağlıklı ve hızlı kilo alma yöntemleri neler? Erkek & Kadın hızlı kilo nasıl alınır? 1 haftada 5 kilo nasıl alınır?

Her ne kadar zayıflamak için internetten daha çok araştırmalar yapılsa da kilo almak isteyen ve alamayan birçok kişi bulunmaktadır. Sizler için en hızlı ve en sağlıklı kilo alma yöntemlerini araştırdık. Bu yazımızdan en sağlıklı ve hızlı kilo nasıl alınır onları öğrenebilirsiniz. Peki, hızlı kilo nasıl alınır? Sağlıklı ve hızlı kilo alma taktikleri nelerdir? Sağlıklı ve hızlı kilo alma tavsiyeleri sizlerle...

Kilo almak için ne yapmak gerekir? Hızlı kilo almak için ne yenilmeli? Hızlı kilo alma yöntemleri nelerdir? Erkekler hızlı kilo nasıl alır? Kadınlar hızlı kilo almak için ne yapmalı? gibi sorular nasıl kilo almak gerekir sorusunun cevabını merak eden vatandaşların araştırdığı soruların başında gelmektedir. Şimdi sizler için nasıl hızlı kilo alınır, yöntemleri ve taktikleri nelerdir uzman doktor görüşlerini yazacağız...

BEDEN KİTLE İNDEKSİNE GÖRE HANGİ ARALIKLAR ZAYIF KABUL EDİLİYOR?

Beden Kitle İndeksine (BKİ) göre 18,5 değerinin altında olunması zayıf olarak değerlendirilir. Düşük BKİ değerine sahip kişilerin sağlıklı bir şekilde kilo alması tavsiye edilir. Çünkü her ne kadar aşırı kilo çok zararlıysa aşırı zayıflık da vücut için zararlı olabilir. Bundan dolayı uzman doktorların tavsiyeleriyle sağlıklı kilo alma yöntemlerine başvurabilirsiniz.

NASIL KİLO ALINIR?

Kilo alma durumunu iki sınıfta inceleyebiliriz. Birincisi sağlıklı kilo almak, diğeri ise sağlıksız bir şekilde kilo almaktır. Elbette sizlere sağlıksız kilo alma yöntemlerini tavsiye etmiyoruz. Sizler için sağlıklı kilo nasıl alınır adım adım anlatacağız. Keyifli okumalar.

Sağlıklı Kilo Alma Yöntemleri:

1- Sık Sık Beslenmek

Kilo almanın 1. ve en doğal yöntemi sık sık yemektir. Eğer sağlıklı bir şekilde ve hızlı kilo almak istiyorsanız günde yediğiniz yemek miktarını arttırmanız gerekiyor. Örneğin günde 2 öğün yemek yiyorsanız bunu 3 öğüne veya 4 öğüne çıkartmanız durumunda hızlı şekilde sağlıklı kilo alabilirsiniz.

2- Yemeklerde Çorba ve Sıvı Tüketimini Azaltmak

Hızlı kilo almak için ilk başlarda yemeklerde çorba içilmesi tavsiye edilmiyor. Çünkü çorba az enerji içermesine karşılık hızlı şekilde kişiyi doyurabildiği için kilo almak isteyenlerin içmemesi tavsiye ediliyor. Bunun yanı sıra yemek esnasında su içilmesi de kilo almak isteyen kişilere tavsiye edilmiyor.

3- Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Arttırmak

Süt, peynir, yoğurt, ayran, tereyağı vb. gibi süt ürünleri tüketimini arttırmak kilo almanıza yardımcı olacaktır.Çünkü süt ve süt ürünleri kalsiyum, mineral, protein, fosfor vb. gibi maddeler açısından zengin olduğu için vücut bu ihtiyaçları süt ürünlerinden karşılamış olacaktır. Haliyle vücut daha fazla enerji alacağı için sağlıklı ve hızlı şekilde kilo almış olacaksınız. Hatta sağlık açısından bir problem yaşamazsanız sütlü tatlı tüketimi de sağlıklı kilo alma yöntemleri arasında kabul edilir.

4- Yağlı Besinler Tüketebilirsiniz

Kilo almanın bir diğer püf noktalarından birisi de yağlı besinleri tüketmektir. Elbette burada doymuş yağa dikkat etmek gerekiyor. Doymuş yağlı besin tüketimi sağlıklık şekilde kilo almaya yaramaktadır. Bundan dolayı kuruyemiş, ceviz, fındık, fıstık, kaju, badem vb. gibi doymamış yağ içeren gıdaları tüketmenizde fayda var. Bu tarz kuruyemişli besin tüketimi kişinin sağlıklı şekilde kilo almasına katkı sağlayacaktır.

KİLO ALMAYA ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Sağlıklı ve hızlı şekilde kilo almaya çalışırken bazı durumlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan bazıları şöyle:

- Yemek yeme esnasında su içmemek

- Öğün sayısını arttırmak

- Günlük yeterli enerjiyi almak

- Dengeli bir kalori dağılımı yapmak. (Sonuçta 4-5 kilo alacağım derken aşırıya kaçmaya dikkat etmek gerekmektedir.)

- Egzersiz yapmak. (Sağlık şekilde kilo almak için egzersiz yapmaya devam edebiliriz)

- Alkol tüketmemek.

- Düzenli uyku uyumak.

1 HAFTADA 5 KİLO NASIL ALINIR?

1 haftada hızlı ve sağlıklı şekilde 5 kilo almak istiyorsanız günlük öğün sayısını arttırmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse diyelim ki günde 3 öğün yemek yiyorsunuz, bu durumda 1 haftada 5 kg için günlük öğün miktarınızı 4-5 öğüne çıkartmanız gerekiyor. Çünkü 1 hafta gibi kısa bir sürede 5 kilo almak için vücuda yüklü bir besin girişi olması gerekiyor. Elbette aşırıya kaçmamak şartıyla 1 hafta içerisinde eskisine göre daha fazla yemek yiyerek 5 kg alabilirsiniz. Ayrıca yemeklerin yanı sıra özellikle yağlı kuruyemişler tüketmeniz hızlı kilo almanızı sağlayacaktır. Örneğin ceviz, fındık, fıstık, kaju, badem vb. gibi kuruyemişler hızlı ve sağlıklı kilo almayı destekleyici besinler arasında kabul edilmektedir.