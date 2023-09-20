"Nasıl böyle yaparsın?" diyerek erkek arkadaşını dinlene dinlene dövdü

İstanbul Taksim'de, bir kadının erkek arkadaşına sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu olay, canlı yayın yapan bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının erkek arkadaşına "Kardeşlerimin yanında nasıl böyle yaparsın?" diyerek saldırdığı ve aralarda dinlendiği görüldü. Olayda hafif yaralanan erkek şahıs ve alkollü olduğu öğrenilen kadın birbirinden şikayetçi olmadı.