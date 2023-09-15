NASA uzaylı açıklaması! Uzaylılar var mı, gerçek mi?

NASA, uzaylıların varlığına dair bir açıklama yaptı. Bu konuda sürekli merak uyandıran ve tartışmalara sebep olan 'uzaylılar var mı?' sorusuna NASA'dan yanıt geldi. Peki, NASA uzaylı açıklaması nedir? Uzaylılar var mı, gerçek mi? İşte detaylar...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlediği panel ile uzaylılar hakkında yeni bir rapor açıkladı. Nasa'nın uzaylılar hakkında yaptığı açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. NASA uzaylılar açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzaylılar gerçek mi, var mı merak konusu oldu. Peki, NASA uzaylı açıklaması nedir? Uzaylılar var mı, gerçek mi? Detaylar haberimizde...

NASA UZAYLI AÇIKLAMASI NEDİR?

Meksika parlamentosunda sergilenen ve bir uzaylıya ait olduğu iddia edilen mumya görüntüleriyle ilgili soru yöneltilen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson, "Bugün burada varsayımları ve komploları, bilimden ayırmak için buradayız ve bunu bilimsel verilerle yapabiliriz. Söz konusu videoyu ben de sizler gibi sosyal medyadan izledim ve elimizde görüntüler dışında herhangi bir veri yok" dedi.

UZAYLILAR VAR MI, GERÇEK Mİ?

Tanımlanamayan Hava Fenomeni'ne dair raporda, NASA'nın uzay keşifleriyle ilgili tamamen şeffaf olduğu ve yalnızca bilimsel verilere dayanan bilgilere paylaşacağı belirtilirken, şu ana kadar bilimsel olarak açıklanabilmiş herhangi "gizemli bir gök cismi" olmadığı açıklandı.

"EVRENDE BAŞKA BİR YAŞAM FORMU OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Nelson yaptığı açılış konuşmasında, "Geçmişte ve günümüzde yaşam belirtileri arıyoruz ve her şeyin ne şekilde var olduğunu araştırmak ve sormak DNA'mızda var" dedi. Nelson panelde yaptığı ayrı bir açıklamada ise, "Henüz ne kadar büyük olduğunu bile kavrayamadığımız evrende başka bir yaşam formu olduğuna inanıyor muyum diye bana sorarsanız, kişisel cevabım 'evet' olacaktır. Ancak bilim adamlarımızla bunun matematiksel ihtimalini konuştuğumuzda, milyarlarca yıl galaksi ve milyarlarca yıldız hesapları arasında kayboluyoruz" ifadelerinde bulundu.

UAP ARAŞTIRMA DİREKTÖRÜ ALINACAK

Nelson ayrıca, NASA'nın, uzay ajansının konuyla ilgili çalışmalarını denetleyecek ve UAP'ler konusunda federal kurumlar arasında bir iletişim aracı olarak hizmet verecek bir UAP Araştırma Direktörü işe alacağını duyurdu.

"NASA YAPAY ZEKADAN EN VERİMLİ ŞEKİLDE YARARLANMAYA ÇALIŞIYOR"

Fox ise yaptığı açıklamada, UAP araştırmalarını "gezegenimizin en büyük gizemlerinden biri" olarak tanımlarken, bu zamana kadar ki yapılan araştırmalardaki temel sorunun "veri yetersizliği" olduğunu ifade etti. Yeni araştırma teknolojilerinin gündemde olduğunu belirten Fox, yakın gelecekte NASA'nın uzayda bulunan ve Dünya üzerinde araştırma yapan gözlem araçlarına UAP gözlem amaçlı sensör yerleştirilmesi üzerinde çalışma yapıldığını belirtti. Fox ayrıca, NASA'nın uzay ve UAP çalışmaları üzerinde "yapay zekadan" en verimli şekilde yararlanmaya çalıştığını ifade etti.