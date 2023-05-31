NASA UFO görüntüleri! (VİDEO) NASA UFO açıklaması 2023 nedir? NASA UFO hakkında ne açıkladı?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa), UFO'ların varlığıyla ilgili halka açık toplantı gerçekleştirdi. CNN International'ın "Nasa, bugün UFO'lar ile ilgili tarihi bir açıklama yapacak" sözleriyle duyurduğu toplantıda, tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili veriler, izleyicilerle paylaşıldı. Peki NASA UFO açıklaması 2023 nedir? NASA UFO hakkında ne açıkladı? NASA UFO görüntüleri merak edildi. İşte NASA UFO videosu ve UFO görüntüleri!

Nasa UFO görüntüleri! Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa), UFO'ların varlığıyla ilgili halka açık toplantı gerçekleştirdi. CNN International'ın "Nasa, bugün UFO'lar ile ilgili tarihi bir açıklama yapacak" sözleriyle duyurduğu toplantıda, tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili veriler, izleyicilerle paylaşıldı. Peki NASA UFO açıklaması 2023 nedir? NASA UFO hakkında ne açıkladı? NASA UFO görüntüleri merak edildi. İşte NASA UFO videosu ve UFO görüntüleri haberimizde!

NASA UFO AÇIKLAMASI

NASA, yıllardır varlığı bilinmezliğini koruyan 'UFO'ların görüntülerini paylaşarak, görüntülenen cisimlerin özellikleriyle ilgili açıklama yaptı.

RAPOR TEMMUZDA YAYINLANACAK

Reuters'ın haberine göre Nasa, Washington'daki genel merkezde süren dört saatlik halka açık oturumun odak noktası farklı bir zamana ve açıklamaya hazırlık. NASA'nın, genel bir rapor yayınlamadan önce son görüşmeleri yapmak olduğunu ve söz konusu raporun Temmuz ayı sonunda yayınlanmasının planlandığını duyurdu.

"UFO" TANIMI DEĞİŞMİŞTİ

'Tanımlanamayan Uçan Cisim' (UFO) olarak açıklanan terim, Amerikan hükümeti tarafından 'UAP' (Tanımlanamayan Anormal Fenomen) olarak değiştirilmişti. NASA, geçen haziran ayında panelin oluşumunu, "UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" açıklamasını yapmıştı. NASA'nın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, UFO'ların (UAP) varlığının kabul edildiği aktarıldı.

Görüntülerde UFO tanımına kabul edilen cismin teknik özellikleri şu görselle paylaşıldı: