NASA, yıllardır varlığı bilinmezliğini koruyan 'UFO'ların görüntülerini paylaşarak, görüntülenen cisimlerin özellikleriyle ilgili açıklama yaptı. Gündeme gelen videonun ardından ise NASA UFO açıklaması ne 2023? NASA UFO görüntüleri gerçek mi? UFO açıklaması ne? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

Nasa UFO açıklaması ne 2023? sorusu merak ediliyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), UFO'ların varlığıyla ilgili halka açık toplantı gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde gündeme gelen konu ile ilişkin ise NASA UFO açıklaması ne 2023? NASA UFO görüntüleri gerçek mi? UFO açıklaması ne? araması yapıldı.

NASA UFO AÇIKLAMASI NE 2023?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), UFO'ların varlığıyla ilgili halka açık toplantı gerçekleştirdi. CNN International'ın " Nasa, bugün UFO'lar ile ilgili tarihi bir açıklama yapacak" sözleriyle duyurduğu toplantıda, tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili veriler, izleyicilerle paylaşıldı. Nasa'nın, Washington'daki genel merkezde süren dört saatlik halka açık oturumunun amacı, ileri bir tarihte yapılacak daha detaylı bir açıklamaya hazırlık olarak yorumlandı. NASA'nın, genel bir rapor yayınlamadan önce son görüşmeleri yapmak olduğunu ve söz konusu raporun Temmuz ayı sonunda yayınlanmasının planlandığını duyurdu.

'Tanımlanamayan Uçan Cisim' (UFO) olarak açıklanan terim, Amerikan hükümeti tarafından 'UAP' (Tanımlanamayan Anormal Fenomen) olarak değiştirilmişti. NASA, geçen haziran ayında panelin oluşumunu, "UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" açıklamasını yapmıştı. NASA'nın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, UFO'ların (UAP) varlığının kabul edildiği aktarıldı.

Görüntülerde UFO tanımına kabul edilen cismin teknik özellikleri şu görselle paylaşıldı: