NASA korkutucu uyarıyı yaptı! Güneşteki nokta dünyayı karanlığa gömebilir

NASA, güneş üzerinde dev bir güneş lekesi tespit etti. Çevredeki alanından daha soğuk olan bu karanlık gölge, küçük mavi gezegenimizi karanlığa gömebilecek patlamalara neden olabilir. Daha önce milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan manyetik patlamalar dünya medeniyeti için büyük bir tehdide dönüşebilir.

Güneş lekeleri, dünyanın elektrik şebekelerini devre dışı bırakabilecek enerjik patlamalara neden olabiliyor. Güneş lekesinin boyutları tam bilinmiyor. NASA'nın Perseverance aracı yaklaşık 250 milyon kilometre mesafeden lekenin fotoğrafını çekti.

Perseverance adlı gezici araç, Kızıl Gezegen Mars'taki Jezero Krateri'nin keşfederken 17-20 Ağustos tarihleri arasında güneş lekesini de gözlemledi.

ERKEN UYARI VERDİ

Mars güneşin uzak tarafında yörüngede olduğundan Perseverance yaklaşan güneş lekelerini dünyadan daha önce görebiliyor. Bu durum bir erken uyarı sistemi olarak düşünülüyor.

Animasyona dönüştürülen görüntülerde, güneşin yüzerinde hareket eden bulanık ve karanlık bir oluşum görülüyor. Güneş lekeleri karanlık görünüyor çünkü çevredeki alandan en az 4.000 derece daha soğuk oluyorlar.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİ BOZABİLİR

Dünyayı vuran güneş patlamaları uydu navigasyonunu etkileyebileceği gibi elektrik şebekelerini de bozabilir. Elektrik sistemlerine zarar verecek patlamalar dünyayı karanlığa gömebilir. Bu nedenle güneş lekelerini takip etmek uzmanlar için büyük önem taşıyor.

Tarihteki en büyük güneş patlaması 1859 yılında kaydedildi. Amatör gök bilimci Richard Carrington dünyayı değiştirecek bir keşif yapmıştı.

Güney kutuplarında görülen kutup ışıklarının Avustralya'dan dahi görüldüğü fırtına, kuzey yarımkürede ise Karayipler'de bile gökyüzünü ışıl ışıl yaptı. Tüm Avrupa ve Kuzey Amerika telgraf sistemleri çöktü, birçok telgraf operatörü çarpıldı. Telgraf direkleri kıvılcımlar saçtı ve bazıları yandıç

Benzer bir olay Mart 1989'da yaşandı. Bir jeomanyetik fırtına Kanada'nın Hydro-Quebec elektrik şebekesinin çökmesine neden oldu ve milyonlarca kişiyi 9 saat boyunca elektriksiz bıraktı. Kuzeydoğu ABD'den Orta Atlantik'e, doğudan orta batıya uzanan elektrik şebekesinde yaklaşık 200 anomali hissedildi.

İlgili Haberler