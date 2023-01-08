(NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

8 Ocak Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki hesaplamalarda Pi sayısının virgülden sonraki kaç basamağını kullanmaktadır? ...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!