NASA canlı yayın! (4K) NASA canlı izle! NASA 4K görüntü kalitesi ile canlı yayın izle!

Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. Tutulma, Ankara'dan da görüldü. Büyüleyici doğa olayı, canlı yayınlar sayesinde de binlerce kişiyle buluşuyor. İşte, NASA canlı yayın! NASA güneş tutulması canlı izle! NASA güneş tutulması canlı yayın izle haberimizde...

Nasa canlı yayın! Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. Tutulma, Ankara'dan da görüldü. Büyüleyici doğa olayı, canlı yayınlar sayesinde de binlerce kişiyle buluşuyor. İşte, NASA canlı yayın! NASA güneş tutulması canlı izle! NASA güneş tutulması canlı yayın izle haberimizde...

NASA CANLI YAYIN

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2022'nin ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da gerçeklemişti. Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması ise 25 Ekim Salı günü, yani bugün gözlemlendi. TÜBİTAK'a göre Güneş Tutulması, Avrupa, Kuzeydoğu Afrika, Ortadoğu ve Asya'nın batısından izlenebiliyor. Hava açık olduğu takdirde ülkemizden de tutulma görülebiliyor. Ülkemizde gözlendiğinde Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRECEK

Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 arasında meydana gelecek olan bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de meydana gelecek ve tüm tutulma yaklaşık 3 saat sürecek. Güneş Tutulması, 2022'nin son Güneş Tutulması olsa da genel olarak son tutulma değil. Zira 8 Kasım'da Tam Ay Tutulması da gerçekleşecek. Ancak bu tutulma ülkemizden gözlemlenemeyecek.