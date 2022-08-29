NASA'nın 53 yıl aradan sonra Ay'a yeniden insan göndereceği Artemis programı için hazırlıklar sürüyor. NASA, 29 Ağustos'ta test edilmek üzere fırlatılacak roket Artemis 1'de test uçuş mankeni olarak animasyon karakteri Koyun Shaun'u kullanacağını duyurdu. NASA canlı izle! NASA canlı yayın! Artemis Ay'a fırlatılıyor!

Nasa canlı yayın! Nasa'nın 53 yıl aradan sonra Ay'a yeniden insan göndereceği Artemis programı için hazırlıklar sürüyor. Nasa, 29 Ağustos'ta test edilmek üzere fırlatılacak roket Artemis 1'de test uçuş mankeni olarak animasyon karakteri Koyun Shaun'u kullanacağını duyurdu. NASA canlı izle! NASA canlı yayın! Artemis Ay'a fırlatılıyor haberimizde...

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Avrupa Uzay Ajansı insansız görevine bu yılın ilerleyen tarihlerinde başlayacağını duyurdu. Koyun Shaun canlı bir karakter olmasa da teknik olarak Artemis göreviyle Ay'a giden ilk Avrupa Uzay Ajansı'nın astronotu olacak. Artemis 1 görevi insansız gerçekleştirileceği için bir animasyon karakterinin seçilmesi, projenin daha fazla dikkat çekmesine imkan tanıyor.

UZAYDA 40 GÜN GEÇİRECEK

Nasa'nın seçmiş olduğu uçuş mankeni Ay'a fırlatılacak Orion uzay aracında yer alacak. Her şey normal olup bir sıkıntı çıkmazsa kapsül uzayda 39 ila 42 gün geçirdikten sonra Dünya'ya geri dönecek.