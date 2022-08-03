Nas suresinin anlamı nedir? Nas suresi okunuşu nasıl?
Nas suresi, toplamda 6 adet ayetten oluşan bir suredir. Müslümanlar tarafından ilimin önemi birçok farklı ayette yer almaktadır. Bu nedenle Nas suresinin anlamı, Nas suresinin okunuşu gibi konular Müslümanlar için büyük önem arz etmektedir. Peki Nas suresinin anlamı nedir? Nas suresinin okunuşu nasıl?
Nas suresi Medine döneminde indirilmiş surelerden birisidir ve altı adet ayetten oluşmaktadır. Nas kelime anlamı olarak, insanlar anlamına gelmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de yer alan son sure olma özelliği de taşıyor. Nas suresi, insanın başına gelebilecek bütün kötülüklerden korunması özelliğiyle bilinir. Kötü olaylardan ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması öğütlenmektedir. Peki Nas suresinin anlamı nedir? Nas suresinin okunuşu nasıl?
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
İnsanların hükümdarına,
İnsanların ilahına,
O sinsi vesvesecinin şerrinden.
O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
Felak ve Nas Suresi her gece yatmadan önce 7'şer defa okunursa o gece vesvese ve kötülük kişiden uzak durur. Kişinin başına gelebilecek olan her türlü kötülükten ve şerden korunması için 7 Nas, 7 Felak ve 7 Ayetel Kürsi okunması tavsiye edilir.