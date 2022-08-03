Nas suresinin anlamı nedir? Nas suresi okunuşu nasıl?

Nas suresi Medine döneminde indirilmiş surelerden birisidir ve altı adet ayetten oluşmaktadır. Nas kelime anlamı olarak, insanlar anlamına gelmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de yer alan son sure olma özelliği de taşıyor. Nas suresi, insanın başına gelebilecek bütün kötülüklerden korunması özelliğiyle bilinir. Kötü olaylardan ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması öğütlenmektedir. Peki Nas suresinin anlamı nedir? Nas suresinin okunuşu nasıl?

NAS SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

NAS SURESİNİN ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

NAS SURESİNİN FAZİLETİ

Felak ve Nas Suresi her gece yatmadan önce 7'şer defa okunursa o gece vesvese ve kötülük kişiden uzak durur. Kişinin başına gelebilecek olan her türlü kötülükten ve şerden korunması için 7 Nas, 7 Felak ve 7 Ayetel Kürsi okunması tavsiye edilir.