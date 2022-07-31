Narsist erkeklerin özellikleri! Bir erkeğin narsist olduğunu nasıl anlarız?

Narsist erkeklerin özellikleri! Genellikle ilişkiler bağlamında karşımıza çıkan narsist kişilik bozukluğu olan birisine nasıl yaklaşılmalı sorusundan önce partnerimizin veya çevremizdeki herhangi bir kimsenin narsist olduğundan emin olmalıyız. Haberimizde erkek özelinde narsist erkeklerin özelliklerine yer vereceğiz. Bir erkeğin narsist olduğunu nasıl anlarız? Narsist erkek özellikleri merak ediliyor. İşte, narsist erkeklerin özellikleri haberimizde...

NARSİST ERKEKLERİN ÖZELLİKLERİ

Kendini eleştirilerin üstünde görür.

Manipüle edici davranışlar sergiler.

Diğer bireyleri kendi kazanımları için kullanır.

Kendisiyle aynı statüye sahip insanlarla arkadaşlık kurmak ister. Fakat bu gerçekleştiğinde bile önde olma dürtüsü ile çevresiyle yarış halinde olur.

Kendi yetenek ve başarılarını abartıp, üstün görür.

Sürekli haklı çıkacağı ortamları yaratıp onaylanmak ister.

Sürekli övgü bekler ve bunun için baskı ortamı kurar.

Diğer insanları kendinden daha yeteneksiz, daha başarısız, daha az zeki ve daha az güzel bulur.

İnsanların kendine hizmet etme durumunda olduklarını varsayar.

Kendisini toplumun parçası olarak görse de bu toplumun içerisinde özel muameleyi hak ettiğini düşünüp, o toplumun en üstündeki kişi olduğunu iddia eder.

Başkaları üzerinden var olur.

Genellikle bu bozukluğun temelinde çocuklukta yaşanılan değersizlik ve sevgisizlik gibi kavramlar vardır.

Ne kadar dışarıya özgüven sahibi gözükse de, içinde kendine güven kavramı kırılgandır ve bunu göstermek en büyük korkusudur.

Narsist, suçu başkalarında bulmada profesyoneldir

Kişilik, genetik faktörlerin yanı sıra çocukluk ve gençlik dönemindeki sosyal çevrenin de etkisiyle oluşuyor. Son dönemlerde sıkça duymaya başladığımız "Narsistik kişilik bozukluğu" ise empati eksikliği, benmerkezcilik ve abartılı bir öz-önem duygusu ile ifade ediliyor. Narsist (özsevici) kişilik bozukluğu, ergenlik ve erken yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkarak, sadece kişinin kendi hayatını değil ilişkide olduğu insanların hayatını da olumsuz etkileyebiliyor. Son yıllarda gençlerin sadece sosyal medyayı iletişim aracı olarak kullanması ile dijital oyun bağımlılığının narsist eğilimlere yol açtığı düşünülüyor.

Memorial Kayseri Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Uzm. Klinik Psk. Hande Taştekin, narsistik kişilik bozukluğu ile ilgili bilgi verdi.

Kişilik, kişinin kendisini ve çevresini algılama seviyesi ile ilişki kurma biçimi ve düşünceleriyle ilgilidir.Ergenlik ve gençlik döneminde başlayan ve uzun süre devam eden; aile, iş ve sosyal çevresinde sorunlara neden olan davranış ve uyum bozukluklarıdır. Kadınları ve erkekleri eşit oranda etkileyen bu sorunun birçok çeşidi bulunmaktadır. Kişilik bozuklukları, psikolojik sorunların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır.

Narsisizm, toplumdaki bazı bireylerin yükseltilmiş özgüven ile kendilerini sürekli diğer insanlardan üstün görmesiyle ortaya çıkan bir kişilik bozukluğudur. Diğer insanlara göre kendilerini üstün görürler. Ancak bu özelliklere sahip olan tüm insanlarda kişilik bozukluğu olmayabilir. Narsistik kişilik bozukluğu taşıyan bireylerin çoğunluğu yükseltilmiş özgüven ve kendilerine besledikleri çarpıtılmış hayranlık ile yaşamlarını sürdürür. Bu insanlar çevrelerinden de aynı şekilde hissettikleri bu duyguların çoğaltılmasını beklerler. Çoğunlukla benmerkezci kişilik özellikleri ile beraber empati yoksunluğu, kişiliği fazlasıyla büyütme (abartma), başarıya ve güce bağımlı davranışlarla kendilerini belli ederler.