Narman'da Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı Gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi, Narman Meslek Yüksekokulu, Narman Kaymakamlığı ve Narman Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Kırmızı Periler Diyarı Narman Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı, Erzurum'un Narman ilçesinde gerçekleşti. Çalıştayda, ilçenin doğal miras değeri olan Peribacaları, Turizm Ürünü, Tanıtım ve Pazarlama, Yönetişim, Turizm Trend Analizi, Destinasyon Konumlandırma ve Karşılaştırma başlıkları adı altında değerlendirildi.

Atatürk Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi, Narman Meslek Yüksekokulu, Narman Kaymakamlığı ve Narman Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Kırmızı Periler Diyarı Narman Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı, Erzurum'un Narman ilçesinde gerçekleşti.

Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdar, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Narman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aslıhan Esringü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, yerel girişimci ve paydaşların katılımıyla gerçekleşen çalıştay 3 oturumda düzenlendi.

Çalıştayda, ilçenin doğal miras değeri olan Peribacaları, Turizm Ürünü, Tanıtım ve Pazarlama, Yönetişim, Turizm Trend Analizi, Destinasyon Konumlandırma ve Karşılaştırma başlıkları adı altında değerlendirildi.

Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu, Doç. Dr. Zafer Türkmendağ, Doç. Dr. Tuba Türkmendağ ve Dr. Arş. Gör. Emre Akoğul, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan moderatörlüğünde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy ve Narman Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Aslıhan Esringü başkanlığında ilçenin sorunları, değerleri ve fırsatları 5 çalışma grubu ile ele alınırken, çalıştay sonucunda ortaya çıkan sonuçlar kapanış oturumunda yerel girişimci, katılımcı ve paydaşlar ile paylaşıldı.

Düzenleme kurulu Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar koordinatörlüğünde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Narman Meslek Yüksekokulu ve Turizm Fakültesi akademisyenlerinden oluşan çalıştay, tespitler sonucunda alınması gereken aksiyonların tamımı, bireysel görevlendirmelerle paydaşlara ödev olarak verildi. - ERZURUM