Narlıdere'nin tarihi Yukarıköy'ü açılıyor

Narlıdere'nin ilk yerleşim yeri olan Yukarıköy'ün yaklaşık 3 yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. İzmir'in marka turizm destinasyonları arasında yerini alacak Yukarıköy'ün açılış töreni, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Büyük emek vererek tamamladığımız Yukarıköy'ün 8 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek açılış törenine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Narlıdere'nin ilk yerleşim yeri olan ve nüfusunun büyük oranda yerli halktan oluştuğu Yukarıköy'de yaklaşık 3 yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Taşıdığı turizm potansiyeli ile kentin marka turizm destinasyonları arasında yerini alacak Yukarıköy'ün açılış töreni 8 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İzmir Valiliğinin katkıları ile Narlıdere Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Yukarıköy artık İzmir'e 'yaşayan müze' olarak hizmet verecek. Sürdürülebilirlik ve yerelden kalkınma anlayışıyla tamamlanan 'Yukarıköy Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Uygulama Projesi' ile yöre halkının sahip olduğu kültürel miras yine onlar için ekonomik değere dönüştürülecek. Yerel üretici pazarı ve yeme-içme alanlarıyla ön plana çıkacak tarihi bölge, her yıl binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

VATANDAŞLARA DAVET

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Yukarıköy'de gerçekleştirdikleri restorasyon projesiyle sadece binaları dönüştürmediklerini belirterek, "Turizm trendlerinin değiştiği, eko-turizm anlayışının daha çok önem kazandığı bu dönemde ilçemize günübirlik turizmin en önemli aktörlerinden biri yapmaya hazırlanıyoruz. Yukarıköy de bu hamlemizin odak noktası olacak. Yerel halkla el ele vererek restorasyonunu tamamladığımız Yukarıköy'ün çok yakında İzmir'imizin marka turizm destinasyonları arasına gireceğine inanıyoruz. Büyük emek vererek tamamladığımız Yukarıköy'ün 8 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek açılış törenine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.