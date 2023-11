Narlıdere Demokrasi Platformu Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik Düzenledi

Narlıdere Demokrasi Platformu'nun 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği etkinliğe katılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Kadına şiddetin dini, milleti yok. İnsan eliyle işlenen suçları eğitimle çözebiliriz. Hep birlikte barış, kardeşlik içinde yaşadığımız bir dünya yaratabiliriz" diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen 'Narlıdereli Kadınlar Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tek Yürek Tek Ses' etkinliğine katıldı. Narlıdere Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, kadın cinayetlerine kurban giden kadınlar anılırken, kadına şiddete karşı 'sessiz kalma' çağrısı yapıldı. Narlıdere'de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tek Yürek Tek Ses' programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

"UMUDUMUZU KORUYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kadına karşı şiddetin önüne geçmek için hep birlikte mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "Bu mücadeleyi kısmen başaran ülkeleri gördükçe biz de umudumuzu koruyoruz. Kadına şiddetin dini, milleti yok. İnsan eliyle işlenen suçları eğitimle çözebiliriz. Bu topraklarda kadın liderler, kadın başkanlar daha önceden de vardı. Eşitliği, barışı, adaleti tekrar bu topraklara getirebiliriz. Barış, kardeşlik içinde yaşadığımız bir dünya yaratabiliriz" dedi.

Kadınların yaşadıkları sorunların her zaman ilk sırada olması gerektiğini söyleyen Başkan Engin, "Kadınların işgücüne katılımını çok önemsiyoruz. Avrupa'da bu rakam yüzde 50'lerde seyrederken, ülkemizde ise yüzde 25-30'larda geziyor. Öncelikle bu sorunu halletmemiz gerekiyor. Özel sektörün bu konuya daha çok eğilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"ŞİDDETE GÖZ YUMULUYOR"

CHP Narlıdere İlçe Kadın Kolları Başkanı Ömür Gürokur, şiddetin her türlüsüne meydan okuduklarını söyledi. Gürokur, "Ülkemizde her gün en az iki kadın öldürülüyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet uygulayanlara göz yumuluyor. Biz kadına şiddete karşı her zaman sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

HDP Narlıdere İlçe Eş Başkanı Şazime Yaşa da şiddete karşı dayanışma çağrısında bulundu. Danışman ve Eğitimen Asuman Sağlam Karadoğan ise kadınların dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile şiddete maruz kaldığını belirterek, "Kadına şiddet bir küresel pandemi gibi… Kadına şiddet dünyanın her yerinde. Bu pandeminin aşısı da eğitim"diye konuştu.

Kadına yönelik şiddete karşı 'topyekün mücadele' çağrısının yapıldığı etkinlikte, Sezen Aksu'nun kadına şiddete karşı dikkat çekmek için yazdığı Ünzile şarkısı da seslendirildi.