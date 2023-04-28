Narlıdere Belediye Başkanı kim? Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin kimdir?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ali Engin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ali Engin kaç yaşında, nereli? Ali Engin hayatı ve biyografisi! Ali Engin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ali Engin hakkında araştırmalar yapılıyor. Ali Engin kimdir? Ali Engin kaç yaşında, nereli? Ali Engin hayatı ve biyografisi!

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANI ALİ ENGİN KİMDİR?

1965 yılında Pertek'te doğdum. Ege Üniversitesi Edebiyat Tarih Bölümünü ve yine Ege Üniversitesi İşletme Programını tamamladım. İş yaşamımı Engin İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyorum. Yüksek Mimar İlke ENGİN ile evliyim.

İzmir Müteahhitler Derneği, İzmir Ticaret Odası, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi'nde aktif görevler aldım.

CHP çalışmalarıma Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı, 2012-2015 yılları arasında CHP İzmir İl Başkanlığı, 25,26 ve 27. Dönem CHP İzmir 2.Bölge Milletvekilliği Adaylığı, Geçmiş Dönemlerde ve Halen CHP Kurultay Delegeliği görevleriyle katkıda bulundum.