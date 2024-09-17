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Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı mı? Hediye Güran neden tutuklandı?

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Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran tutuklandı mı ve neden tutuklandığı merak ediliyor. 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşandı. Narin Güran'ın yengesinin ifadesi ortaya çıkmasının ardından, Narin'in nasıl öldüğü belli oldu. Peki, Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı mı? Hediye Güran neden tutuklandı?

Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı mı? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı mı? Hediye Güran neden tutuklandı? Detaylar haberimizdedir…

NARİN'İN YENGESİ HEDİYE GÜRAN TUTUKLANDI MI?

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yenge Hediye Güran ile kuzenler Ş.K. ve İ.K. adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınana kuzenler Ş.K. ve İ.K. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yenge Hediye Güran savcılık ifadesinin ardından "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı mı? Hediye Güran neden tutuklandı?

HEDİYE GÜRAN'IN İFADESİ NEDİR?

Öte yandan yenge Hediye Güran'ın ifadesi de ortaya çıktı. Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı mı? Hediye Güran neden tutuklandı?

"SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİM YOK"

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi. Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?" sorusuna Hediye Güran, "Yok öyle bir şey ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi. Hediye Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim" dedi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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