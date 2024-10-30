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Narin'in babası açıklamasında ne dedi? Arif Güran'ın yeni açıklaması

Narin'in babası açıklamasında ne dedi? Arif Güran'ın yeni açıklaması
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Narin'in babası, son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Baba Arif Güran'ın açıklaması merak ediliyor. Yaşanan gelişmeler ile ilgili açıklamada bulunan baba Güran'ın ne söylediği araştırılıyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianameden sonra ilk defa konuşan baba Arif Güran, "Narin, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı" dedi. Narin'in babası açıklamasında ne dedi? Detaylar haberimizde...

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 21 Ağustos'ta Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ın, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Narin'in babası açıklamasında ne dedi? Arif Güran'ın yeni açıklaması

NARİN'İN BABASI AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Güran, cinayete ilişkin suçlanan kişiler arasında yer alan Nevzat Bahtiyar ile ilgili, "Bu iddianamede diyorlar ki eşim, oğlum, kardeşim ve Nevzat. Ancak Nevzat Bahtiyar benim evime normal şartlarda giremez. Gelmişse de ya balkonda ya bahçede oturmuştur," ifadelerini kullandı. Toplumun, bu vahşetin aydınlatılması için büyük bir beklenti içinde olduğunu söyleyen Arif Güran, 50 baro başkanının davayı takip etmek üzere mahkemeye katılacağını, kamuoyunun bu olayın çözülmesini istediğini belirtti ve "Kızım, Türkiye'nin simgesi oldu," dedi.

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