Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi!

Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın duruşmadaki ifadesi gündeme bomba gibi düştü. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ilk duruşma bugün başladı. Narin Güran cinayetinde son durum ne ve Narin'i kim, neden öldürdüğü merak ediliyor. Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Detaylar haberimizdedir...

NARİN'İN ANNESİ İLE AMCASI ARASINDA İLİŞKİ Mİ VAR?

6'sı tutuklu 26 tanığın dinleneceği duruşmada Salim Güran solda önde, arkasında sırayla da Yüksel Güran ve Enes Güran oturdu. Nevzat Bahtiyar ise salonun sağ taraftaki kendisi için ayrılan yere oturdu.

Amca Güran'ın duruşmaya siyah takım elbise, beyaz gömlekle geldiği görüldü. Salim Güran ve Enes Güran'ın ardından salona getirilen anne Güran'ın baştan aşağı siyah giyinmesi dikkat çekti.

Gazeteci Emrullah Erdinç; duruşmaya müşteki olarak katılan baba Arif Güran'ın mahkeme salonunda ağladığını belirtti. Bu dosyada müşteki olan Güran, diğer dosyada delilleri karartmak ve suçluyu kayırmak suçundan sanık olarak yer alıyor.

NARİN CİNAYETİNDE NEVZAT BAHTİYAR'IN İFADESİ

Hakimin "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" diyerek söz verdiği Nevzat Bahtiyar, "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" karşılığını verdi. Hakim Bahtiyar'ın ifadesini okurken Arif Güran'ın ağlama sesi duruşmayı böldü, hakim durup Güran'a baktıktan sonra soru sormaya devam etti:

Hakim: Baskı altında mısın?

Nevzat Bahtiyar: Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi.

Nevzat Bahtiyar

"SALİM BANA 'ANNE İLE İLİŞKİYE GİRERKEN NARİN BİZİ GÖRDÜ' DEDİ"

İfadelerine devam eden Bahtiyar, "Amca Salim Güran bana 'Anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm" dedi. Sonrasında hakim aradaki çelişkiyi sordu:

Hakim: HTS kayıtlarına göre soruyorum; 15.08 sen Salim ile buluşuyorsun, 15.15'te Narin geliyor, 15.08'te senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor.

Nevzat Bahtiyar: Ben Salim'i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece 'Narin'i kaybet' dedi.

Hakim: Eksik bölümler var, açıkla.

Nevzat Bahtiyar: Salim bana dereye parça parça at dedi.

Hakim: Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor?

Nevzat Bahtiyar: Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. Oğlun Muhammed'in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi. Ben de korktum.

Hakim: Evde Enes ve Yüksel'i gördün mü

Nevzat Bahtiyar: Yok görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel'i gördüm yukardan, ağlıyordu.

Hakim: Sen battaniyeye sardıktan sonra Salim ne yaptı?

Nevzat Bahtiyar: O da araba ile çıktı

Hakim: Tekrar soruyorum, ahıra ne zaman gittin?

Nevzat Bahtiyar: Battaniyeden çuvala koymak için ahıra gittim. Salim planlamadı benim aklıma geldi. Ben çuvala koydum.

Hakim: Narin'in kıyafetleri üstünde miydi?

Nevzat Bahtiyar: Evet, siyah tişört vardı ve çanta vardı.

Hakim: Salim'in arabasından çıkan DNA var. Arabasında, battaniyede ıslaklık var mı?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.