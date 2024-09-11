Narin Güran cinayetinde tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildi. Toğrul, "Bir anne olarak davanın takipçisi olacağım" dedi. Avukat Toğrul daha önce Salim Güran'ın tutuklanması için somut delil olmadığını iddia etmişti. Narin'in amcasının avukatı kim, Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildi mi?

SALİM GÜRAN'IN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Narin Güran'ın tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, davadan çekildiğini duyurdu. Toğrul yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen Adli Tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.

"BİR VATANDAŞ VE ANNE OLARAK TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum, dosyanın bundan sonraki sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım.

DAHA ÖNCE 'SOMUT DELİL YOK' DEMİŞTİ

Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ın olayına ilişkin tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, daha önce yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Salim Güran'ın tutuklanmasına dayanak delik basına da yansıdığı kadarı ile araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterilmiştir. Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir. Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur" demişti.