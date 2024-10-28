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Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi?

Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi?
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Baran Güran, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını neden sildi? Bu konu gündemdeki yerini koruyor. Narin'in abisi olarak bilinen Baran Güran'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının silinmesi, takipçileri tarafından merak konusu oldu. Güran'ın bu hareketinin ardındaki sebep henüz bilinmiyor.

Narin'in trajik ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, ağabey Baran Güran'ın sosyal medya platformlarında arka arkaya yaptığı üç paylaşımın ardından bu paylaşımları hızla silmesi dikkat çekti. Bu durum, olayla ilgili spekülasyonları artırırken, Narin'in ölümü üzerine kamuoyunda daha fazla merak ve endişe oluşmasına neden oldu. Peki, Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi? Detaylar haberimizde...

NARİN'İN ABİSİ NE PAYLAŞTI?

8 Eylül tarihinde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dört sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi?

Baran Güran 3. paylaşımında ise küçük kardeşi Narin ile kendi fotoğrafını kullandı. Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." diye yazdı.

Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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