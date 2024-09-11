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Narin'i kim öldürdü? Narin nasıl öldürüldü? Narin Güran cinayetinde son durum!

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Narin'i nasıl, kim öldürdü? Narin Güran neden öldürüldü? Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayeti ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayeti ile ilgili son durum ne? Narin Güran nasıl bulundu? Narin'i kim, neden öldürdü? Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Peki Narin Güran'ı kim öldürdü?

Narin'i kim öldürdü? Narin nasıl öldürüldü? Narin'i neden öldürdüler? Narin Güran nasıl, nerede bulundu? Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabileceği konusu tüm yönleriyle inceleniyor. Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan ve herkesi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili tüm araştırmalar sürüyor. İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili merak edilenler…

NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 24'e yükselirken, adli tıp ön raporundan da ilk detaylar gelmeye başladı. Rapora göre, Narin'in boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı ve ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek, serbest bırakılan E.G. (18) olduğu belirtildi.

Tam olarak Narin cinayetini kimin işlediği ile ilgili kesin bir kanıya varılamadı. Detayları saniye saniye sizinle paylaşıyor olacağız.

Narin'i kim öldürdü? Narin nasıl öldürüldü? Narin Güran cinayetinde son durum!

NARİN NASIL BULUNDU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek, serbest bırakılan E.G. (18) olduğu belirtildi.

Narin'i kim öldürdü? Narin nasıl öldürüldü? Narin Güran cinayetinde son durum!

Betül Cirit
Betül Cirit
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