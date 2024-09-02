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Narin Güran olayı! Muhtar neden tutuklandı? Muhtar kim?

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklandı. Muhtar neden tutuklandı? Muhtar kim?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran ile ilgili soruşturma başlattı. Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Güran'ın amcası ve muhtar S.G, jandarmada yapılan işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan S.G, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Muhtar neden tutuklandı? Muhtar kim? İşte detaylar...

MUHTAR NEDEN TUTUKLANDI?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustosta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine nakledildi.

Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ SAVUNMUŞTU

Öte yandan; A.R.G. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Narin'in ağabeyi E.G. hakkında şunları söylemişti: "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil."

Osman Demir
Osman Demir
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