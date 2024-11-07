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NARİN GÜRAN DURUŞMASI TAKİP ET! Narin Güran cinayeti davası başladı mı?

NARİN GÜRAN DURUŞMASI TAKİP ET! Narin Güran cinayeti davası başladı mı?
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına saat 09.00'da başlandı. Birçok kişi Narin Güran davasının detaylarını merak ediyor. Duruşmanın nerede olacağı ve sanıkların yargılanıp yargılanmayacağı araştırılıyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün saat 09.00'da başlandı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu dava, toplumun geniş kesimlerinde derin bir üzüntü ve adalet arayışına yol açtı. Birçok kişi, dava sürecini yakından takip ediyor ve duruşma detayları hakkında bilgi almak istiyor. Duruşmanın Diyarbakır Adliyesi'nde gerçekleştirileceği bildirilirken, davanın seyrine ilişkin gelişmeler de merakla bekleniyor. Peki, Narin Güran cinayeti davası başladı mı? Narin Güran cinayeti duruşması takip et!

NARİN GÜRAN DURUŞMASI TAKİP ET

Aile üyeleri, avukatlar, medya temsilcileri ve adaletin sağlanmasını isteyen vatandaşlar, adliye önünde gelişmeleri izliyor.

NARİN GÜRAN DURUŞMASI TAKİP ET! Narin Güran cinayeti davası başladı mı?

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12'si tutuklanmıştı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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