Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak açılan davada, tutuklu yargılanan 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Bu acı olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında, sanıkların yargılanacağı dava bugün görülmeye başlanacak ve kamuoyunun ilgisini yoğun bir şekilde üzerine çekmiyor. Narin Güran cinayeti davası, hem olayın vahameti hem de adaletin sağlanması beklentisi nedeniyle Diyarbakır'da geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Narin Güran duruşması ne zaman? Duruşma bugün saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12'si tutuklanmıştı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI

4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edildi.

İddianamede, "Tüm soruşturma işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/46201 soruşturma sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü ancak bu aşamada şüpheliler Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti itibarıyla ağır ceza mahkemesinin görev alanında bulunması, ana soruşturma dosyası üzerinde bir kısım şüpheliler ile ilgili soruşturma işlemlerinin devam etmesi hususları dikkate alındığında şüpheliler açısından dosyanın sürüncemede kalmaması açısından dosyamız şüphelileri hakkında tefrik kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

DURUŞMA SAAT KAÇTA?

Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanmak üzere adliyeye getirildi. Duruşma, saat 09.00'da başlayacak.