Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı'nın kim olduğu birçok kişi tarafından araştırma konusu oldu. Vatandaşlar, Narin Güran cinayeti davasını yakından takip ediyor. Narin Güran davasının ikinci duruşma gününde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Detaylar haberimizde...

NARİN GÜRAN DAVASININ MAHKEME BAŞKANI KİMDİR?

Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşma günü bugün saat 09.00'da başladı. Mahkeme Başkanı'nın genç ve erkek olduğu biliniyor.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

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