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Narin Güran davasında son durum nedir? İlk duruşmada neler oldu?

Narin Güran davasında son durum nedir? İlk duruşmada neler oldu?
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Narin Güran davasında 7 Kasım'da ilk duruşma yapıldı. Duruşmada yaşananlar ve son durum merak ediliyor. Davanın seyri ve sonuçlarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Narin Güran davasında son durum nedir? İlk duruşmada neler oldu? İşte detaylar!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu 4 sanığın ilk duruşması ün gerçekleştirildi. Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları dinlendi. Peki, 7 Kasım Diyarbakır Adliyesi'nde başlayan duruşmada son durum nedir? İlk duruşmada neler oldu? Detaylar haberimizde...

NARİN GÜRAN DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Duruşmanın başında mahkeme başkanı, sanık Nevzat Bahtiyar'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını belirterek, sanıktan savunma yapmasını istedi. Bunun üzerine duruşmada, ilk olarak tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar savunma yaptı.

Mahkeme başkanının, "Salim'i neden aradın ve Arif Güran'ın olay günü evine nasıl gittin?" sorusu üzerine sanık, "Suyumuz kesilmişti. Su için aradım. Susma hakkım var mı? Olayı anlatmak istemiyorum. Önceki beyanlarım doğrudur. En son verdiğim beyanım doğrudur." dedi. Arif Güran'ın evine yaya olarak gittiğinde başka birini görüp görmediği sorusu üzerine Bahtiyar, kimseyi görmediğini iddia etti.

- "Salim, beni silahla tehdit etti"

Nevzat Bahtiyar, savunmasında, kendi evlerinin avlusunda ağaçları suladığını, Salim Güran'ın, kendisine "Seninle işim var" dediğini söyledi.

"Neden çelişkili ifade verdiniz?" sorusuna sanık, "Korkmuştum. Silahla ailemi tehdit ettiği için ilk ifademi doğru vermedim." şeklinde yanıt verdi. Mahkeme başkanının, Arif Güran'ın evinde bir ses duyup duymadığına ilişkin sorusu üzerine Bahtiyar, "Hayır. Eve girdim. Odaya gittim, baktım, Narin yatıyordu. Salim, Narin'i kendilerini gördüğü için öldürdüğünü söyledi. Salim, bana, 'Bunu kaybedeceksin, Bunu bir yere at. Parça parça haline getir ve götür dereye at, kimse görmesin.' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının Salim Güran ile olaydan sonra görüşüp görüşmediğine ilişkin sorusuna, görüşmediğini ve konuşmadığını iddia eden sanık, sadece bir defa annesinin evine jandarma ile geldiklerinde karşılaştıklarını savundu.

Narin'i nasıl öldürdüklerini bilmediğini ileri süren Bahtiyar, boğarak öldürmüş olabileceklerini düşündüğünü anlattı. Mahkeme başkanının, "Neden cesedi parçalamadın?" sorusu üzerine sanık, vicdanı el vermediği için bunu yapamadığını söyledi.

Narin Güran davasında son durum nedir? İlk duruşmada neler oldu?

Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayeti davasında sanık ve tanıklar, duruşmanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

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