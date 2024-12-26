Narin Güran cinayeti davasında, sanıkların "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava süreci dikkatle takip ediliyor. Bugün başlayan duruşmada, sanıkların ifadeleri ve mahkemenin alacağı karar kamuoyunda yakından izleniyor. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında çuval içinde bulunan küçük Narin'in davası, toplumun vicdanında derin yaralar açmıştı. Bugünkü duruşmaya anne Yüksel Güran'ın siyah başörtüsüyle ve ağlayarak salona girmesi, salondaki atmosferi derin bir sessizliğe bürüdü. Peki, Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor? Detaylar haberimizde...

NARİN GÜRAN DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Baba Arif Güran, "müşteki", 1'i tutuklu 3 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.