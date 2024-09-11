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Narin Güran davasında kaç kişi gözaltına alındı? Aileden kaç kişi gözaltında, annesi, babası, abisi, amcaları, gözaltında mı?

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı. Narin Güran davasında kaç kişi gözaltına alındı?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansı bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturmasında 22 kişi gözaltına alındı. Peki gözaltına alınan isimler kim? Narin Güran davasında kaç kişi gözaltına alındı? Aileden kaç kişi gözaltında, annesi, babası, abisi, amcası, gözaltında mı?

İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

• 44 yaşındaki babası A.R.,

• 44 yaşındaki annesi Y.R.,

• 18 yaşındaki abisi E.G.

AMCALAR DA HESAP VERİYOR

• 29 yaşındaki Ö.F.G.,

• 37 yaşındaki B.G.,

• 42 yaşındaki F.G., 31 yaşındaki K.G.,

• 40 yaşındaki M.G., ve H.İ.G.,

YENGELER VE HALA DA GÖZALTINDA

• Yengeleri 46 yaşındaki M.G.,

• 39 yaşındaki M.G.,

• 40 yaşındaki halası A.K.,

• 44 yaşındaki eniştesi M.Ş.,

SALİM GÜRAN İLE BAĞLANTILI İŞÇİLER DE LİSTEDE

• Salim Güran'ın 40 yaşındaki işçisi M.S.,

• İşçinin 15 yaşındaki oğlu R.S.,

• Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.,

BİRÇOK KUZENİ DE GÖZALTINDA

• 24 yaşındaki amca oğlu U.G.,

• 23 yaşındaki amca oğlu O.G.,

• 15 yaşındaki amca kızı M.G.,

• 19 yaşındaki amca kızı B.G.,

• 23 yaşındaki kuzen M.K.,

• 22 yaşındaki kuzeninin oğlu D.G.,

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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