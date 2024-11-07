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Narin davası, mahkeme başkanı ne dedi ("Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız.")?

Narin davası, mahkeme başkanı ne dedi (
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin görülen ilk duruşma ilginç anlara da sahne oldu. Sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme başkanı tanıkların hazırlanmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme başkanına, "Bitirmiyor muyuz?" diye soruldu. Mahkeme başkanı ise, "Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız." dedi. Peki, Narin davası, mahkeme başkanı ne dedi?

Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların ifadesini aldı. Tanıkların hazır bulunmasını talep eden mahkeme başkanına, "Bitirmiyor muyuz?" diye soruldu. Mahkeme başkanı ise, "Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız." yanıtını verdi. Peki, Narin davası, mahkeme başkanı ne dedi?

NARİN DAVASI, MAHKEME BAŞKANI NE DEDİ?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Türkiye'nin gözünü diktiği davada sanıklar tek tek hakkındaki suçlamalara yanıt verirken, duruşmada ilginç anlar da yaşandı.

"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Tüm sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme başkanı tanıkların hazırlanmasını talep etti. O sırada, "Bitirmiyor muyuz." diye soruldu. Mahkeme başkanı ise, "Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız." yanıtını verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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