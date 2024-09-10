Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı mı? Narin Güran soruşturmasında son durum nedir?

Narin Güran nerede bulundu ve Diyarbakır'da kaybolan Narin cinayetinde son durum nedir soruları gündemden düşmüyor. 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Narin'in amcası Salim Güran başta olmak üzere 24 kişi tutuklandı. Narin Güran cinayetinde son durum nedir? Narin'in otopsi sonucu ne? Detaylar haberimizdedir…

NARİN CİNAYETİNDE YAYIN YASAĞI KALKTI MI?

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır." ifadelerini kullandı.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASINDA SON DURUM NEDİR?

Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın ifade verme işlemleri sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Salim Güran "Narin'in amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz?" sorusuna yanıt veremedi.

Öte yandan gizli tanık N.B.'den tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Cesedi ortadan kaldırdıktan sonra eve gidip namaz kıldığını, ardından arama çalışmalarına katıldığını söyleyen gizli tanık, Salim Güran'ın göstermeli olarak arama çalışmalarında yer aldığını itiraf etti.

Türkiye'yi kahreden Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma genişlerken şüphelilerin ifadelerindeki kan donduran detaylar basına sızmaya devam ediyor. Gizli tanık N.B.'nin "Amca Salim Güran cesedi çuval içerisinde bana verdi. Alıp dereye götürdüm. Bunu için bana 200 bin TL teklif edildi" itirafları sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtirafçı N.B.'nin oğlu "Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu saatten sonra o insana 'baba' demem" açıklamasında bulundu.

TELEFON SİNYALLERİ İNCELENİYOR

Gece yarısı itiraflarda bulunan gizli tanık N.B.'ye jandarma ısrarla amca Salim Güran'ın arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu sordu. Narin'in cansız bedeninin taşındığı otomobilde bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duran uzmanlar telefon sinyallerini inceleme altına aldı.

DİYARBAKIR'DA KAYBOLAN NARİN OLAYI NEDİR?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.