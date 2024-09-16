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Narin cinayetinde son durum ne? 16 Eylül Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler...

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16 Eylül tarihinde gerçekleşen Narin Güran cinayeti ile ilgili son durum ne? Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Yetkililer olayın tüm boyutlarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. 16 Eylül itibarıyla, olayla ilgili yeni gelişmelerin ve detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok kişi Narin'in katillerinin kim olduğunu ve olayın ne zaman çözüleceğini merak ediyor. Titizlikle yürütülen soruşturmada birçok aile üyesi tutuklanmıştı. Peki, Narin cinayetinde son durum ne? 16 Eylül Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler...

NARİN CİNAYETİNDE SON DURUM NE?

Sekiz yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. Narin, günler süren yoğun arama çalışmalarının ardından bulundu. Arama sürecinde, Narin'in amcası ve mahallenin muhtarı Salim Güran "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Narin cinayetinde son durum ne? 16 Eylül Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler...

NARİN CİNAYETİNDE KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Arama çalışmalarının 19. gününde, Narin'in cansız bedeni, mahalleye 1.5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde, üzeri taşla kapatılmış bir çuval içinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma genişletildi ve anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amcalar dahil toplam 11 kişi tutuklandı.

Narin cinayetinde son durum ne? 16 Eylül Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler...

50 SAHTE İHBAR YAPILMIŞ

Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine otururken, 19 gün boyunca arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. SIM kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50'den fazla sahte ihbar yapıldığı da soruşturmada ortaya çıktı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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