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Narin cinayetinde kaç kişi tutuklandı, suçları ne? Narin olayında son durum nedir?

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Narin olayında son durum nedir? Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili kaç kişinin tutuklandığı ve Yüksel Güran'ın neden cezaevine gönderildiği merak ediliyor. Cinayetin detayları ve soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili gelişmeler gündemde yer alıyor. Peki, Narin cinayetinde kaç kişi tutuklandı, suçları ne?

Narin Güran cinayetinde kaç kişi tutuklandı ve suçları nedir soruları araştırılırken Narin olayında son durum ne merak ediliyor. 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında kaç kişi tutuklandığı gündeme geliyor. Narin cinayetinde kaç kişi tutuklandı? Detaylar haberimizdedir…

NARİN CİNAYETİNDE KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

  • Anne Yüksel Güran - Kasten öldürme suçuna iştirak etmek
  • Ağabey Enes Güran - Kasten öldürme suçuna iştirak etmek
  • Kuzen Muhammet Kaya - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek
  • Kuzen Birsel Güran - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek
  • Yenge Maşallah Güran - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek
  • Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek
  • Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek
  • Halasının eşi Mehmet Şevket Kaya - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek
  • Amca Fuat Güran - Suç delillerini yok etmek

Narin cinayetinde kaç kişi tutuklandı, suçları ne? Narin olayında son durum nedir?

NARİN OLAYINDA SON DURUM NEDİR?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında anne ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken cinayetin düğümünü çözecek bir ses kaydı ortaya çıktı. Amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarına ulaşılırken, Güran'ın yönelttiği "Kız öldü mü Ramazan?" sorusuna erişilmesi cinayetin çözülebilmesi büyük bir adım oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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