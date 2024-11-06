Narin cinayeti davası ne zaman? Narin Güran'ı kim öldürdü?

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davası ne zaman? Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ile birlikte cesedini derede gizlediği iddia edilen Nevzat Bahtiyar, ilk kez hakim karşısına çıkacak. Narin Güran'ı kim öldürdü? Narin'in katili belli oldu mu? Narin cinayetinde son gelişme var mı? Detaylar haberimizdedir…

NARİN CİNAYETİ DAVASI NE ZAMAN?

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava kapsamında 4 tutuklu sanık, 7 Kasım'da görülecek ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

NARİN GÜRAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi. Narin Güran'ın amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 4 sanık, 7 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Diğer tutuklu şüphelilerle ilgili soruşturma ise devam ediyor.