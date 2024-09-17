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Narin boğularak mı öldü, nasıl öldü? Narin Güran'ın katili amcası mı?

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Narin nasıl öldü, boğularak mı öldü soruları gündeme gelirken, Narin Güran'ın katili amca mı merak ediliyor. Narin nasıl öldü ve 8 yaşındaki Narin neden öldürüldüğü gündemden düşmüyor. Narin Güran'ın ölümüne ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ederken, Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Peki, Narin nasıl öldü?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde gelişmeler devam ediyor. Narin boğularak mı öldü ve Narin Güran nasıl öldü sorularına yanıt aranıyor. Cinayetle ilgili olarak şüpheli olarak adı geçenlerden biri Narin'in amcasıdır. Narin Güran'ın katili amcası mı? Narin nasıl öldü? Detaylar haberimizdedir…

NARİN NASIL ÖLDÜ?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. 23 Eylül'de açıklanacak Adli Tıp raporuna ilişkin detayları paylaşan CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, "Narin'in boğazı sıkılarak yani boğulma suretiyle öldürüldüğü tespiti netleşmiş. Boğularak ölenlerin ağzından gelen sıvı olduğu ifade ediliyor. Amcanın arabasının ön koltuğunda, direksiyonunda bu sıvıya rastlanıldı" dedi.

Narin boğularak mı öldü, nasıl öldü? Narin Güran'ın katili amcası mı?

NARİN GÜRAN BOĞULARAK MI ÖLDÜ?

Amcanın aracında bulunan DNA örneklerine ilişkin de bir değerlendirme yapan Canova, "Boğularak ölenlerin ağzından gelen sıvı olduğu ifade ediliyor. Amcanın arabasının ön koltuğunda, direksiyonunda bu sıvıya rastlanıldı. Narin'e ait amcanın arabasında bulunan DNA'nın da ölüm sonrası ağızdan çıkan sıvı olduğu anlaşıldı.Amcanın arabasının ön koltuğuna sıvı nasıl bulaşıldı. Tahminler yürütülüyor, amcanın eline bulaşmış olabilir deniyor, amca mı öldürdü? Bu sonuç amcanın öldürdüğü anlamına gelmiyor. Amcanın cenazeyi alıp götürdüğü konuşuluyor. Amcanın evine bu sıvı bulaşmış öyle anlaşılıyor.Çalışma henüz bitmedi, ne zaman biter sorusuna yanıt aradığımızda zaman az, 15 günlük süre 23-24 Eylül'e tekabül ediyor. Eli kulağında, birkaç gün içerisinde adli tıp raporunun sonucu paylaşılacaktır. Bir diğer İnceleme Diyarbakır'da ilerliyor. Süreç devam ediyor, henüz tamamlanmış değil" şeklinde konuştu.

Narin Güran'ın kesin ölüm nedenini ortaya çıkarması beklenen otopsi raporunun 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Narin boğularak mı öldü, nasıl öldü? Narin Güran'ın katili amcası mı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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