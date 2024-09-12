Narin annesi tutuklandı mı, Yüksel Güran neden tutuklandı, suçu ne?

Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 kişi tutuklamaya sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında anne ve ağabeyinin olduğu öğrenildi. Baba Arif Güran dahil 13 kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Peki, Narin annesi tutuklandı mı, Yüksel Güran neden tutuklandı, suçu ne?

22 ŞÜPHELİNİN SAVCILIK SORGUSU TAMAMLANDI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

ANNE VE AĞABEYİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3'ü adli kontrol şartıyla 13'ü de serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında anne Yüksel Güran (44) ile daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi Enes Güran'ın (18) da olduğu öğrenildi. Serbest bırakılan isimler arasında baba Arif Güran'ın da olduğu öğrenildi.

İŞTE TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLEN KİŞİLERİN GEREKÇELERİ

Anne Yüksel Güran - Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

Ağabey Enes Güran - Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

Kuzen Muhammet Kaya - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Kuzen Birsel Güran - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Yenge Maşallah Güran - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Halasının eşi Mehmet Şevket Kaya - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Amca Fuat Güran - Suç delillerini yok etmek

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Narin'in ölü bulunduğu 8 Eylül günü aralarında Narin'in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alınmıştı.