Narin, amca Salim Güran'ın kızı mıydı? Narin'in ailesi kim? Güran ailesi kimdir?

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Peki, Narin, amca Salim Güran'ın kızı mıydı? Narin'in ailesi kim? İşte detaylar...

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

NARİN, AMCA SALİM GÜRAN'IN KIZI MI?

Davanın seyrine ilişkin Haber'>son dakika bilgilerini Ne Oluyor programında aktaran CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ hakimin Narin'in amcası Salim Güran'a "Narin senin kızın mıydı?" diye sorduğunu ilk kez paylaştı. Bu sorunun cevabı merak ediliyor.